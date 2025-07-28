«Лично меня поразило разнообразие брендов»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новом выставочном пространстве и его концепции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fernando Valencia & Andres Iglesias Фото: Fernando Valencia & Andres Iglesias

Ибица — любимое для многих летнее направление. Неслучайно открытия тут устраивают в непопулярные в других местах месяцы вроде июля. Недавно на Playa d’en Bossa открылась галерея с поражающим оригинальностью названием Ibiza Gallery. «Это иммерсивная платформа, которая сочетает моду, искусство, дизайн и благополучие в едином нарративе, соответствующем духу острова»,— утверждают создатели. И вот еще из релиза: «Каждый бренд способствует созданию кураторского подлинного опыта, глубоко связанного с развивающимся духом острова».

А что лично меня поразило, так это разнообразие брендов, это просто-таки Ноев ковчег от мира люкса. Просто перечислю: Technogym, Jil Sander, Golden Goose, Missoni и Roberto Cavalli — это из известных. Далее еще внушительный список не вызывающих моментальных ассоциаций имен. Я, если честно, до сих пор пытаюсь представить, как в одном пространстве могут комфортно разместиться тренажеры с барочной одеждой Cavalli и развеселыми принтами Missoni. А рядом с ними сдержанность Jil Sander. К сожалению, к релизу приложили только фотографии фасада нового пространства, и интерьер увидеть решительно невозможно. С другой стороны, возможно, это умный маркетинговый ход, потому что мне теперь срочно нужно на Ибицу, чтобы проверить, что же это за галерея такая с неочевидной концепцией.

Анна Минакова