Ученые из УдГУ разработали огнезащитную пропитку для тканей

Ученые из Удмуртского государственного университета (УдГУ) создали инновационную пропитку для тканей, обеспечивающую защиту от огня и безопасность для кожи, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пропитку разработала команда под руководством доцента Людмилы Макаровой. Технология направлена на повышение огнестойкости тканей на основе полиэстера и смешанных полиэфирных волокон.

Новая композиция включает калий фосфорнокислый, карбамид, аллантоин и борную кислоту. Экспериментальные данные подтвердили эффективность пропитки в улучшении огнезащитных свойств тканей.