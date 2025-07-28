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Ученые из УдГУ разработали огнезащитную пропитку для тканей

Ученые из Удмуртского государственного университета (УдГУ) создали инновационную пропитку для тканей, обеспечивающую защиту от огня и безопасность для кожи, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пропитку разработала команда под руководством доцента Людмилы Макаровой. Технология направлена на повышение огнестойкости тканей на основе полиэстера и смешанных полиэфирных волокон.

Новая композиция включает калий фосфорнокислый, карбамид, аллантоин и борную кислоту. Экспериментальные данные подтвердили эффективность пропитки в улучшении огнезащитных свойств тканей.