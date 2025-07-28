Определены кандидаты в заслуженные журналисты Нижегородской области в 2025 году

Министерство информполитики и взаимодействия со СМИ внесло в региональный парламент список кандидатов для присвоения звания «Заслуженный журналист Нижегородской области» в 2025 году. Заксобрание рассмотрит вопрос на пленарном заседании в конце июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В этом году звание решили присвоить заведующему лабораторией тележурналистики и радиожурналистики ННГУ имени Лобачевского Светлане Аслановой (Новаторовой), главному редактору газет «Нижегородский спорт» и «Голос ветерана» Елене Власовой, ведущей программы службы радиовещания филиала ВГТРК «Нижний Новгород» Наталье Михайловой, члену правления регионального отделения Союза журналистов России Наталии Скворцовой и главному редактору газеты «Сосновский вестник» Татьяне Якимовой.

Как писал «Ъ-Приволжье», звание «Заслуженный журналист Нижегородской области» учредили в 2024 году. Каждый год его можно присвоить не более чем пяти кандидатам.

Галина Шамберина