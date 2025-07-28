ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения Уфимского района

ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» в рамках летней ремонтной кампании завершило работы по замене выключателя на подстанции в Уфимском районе. Вместо масляного установлен новый элегазовый, обладающий высокой коммутационной способностью и улучшенными характеристиками срабатывания. Это уже второй новый выключатель на данной подстанции.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В процессе замены на первом этапе энергетики обесточили участок сети и демонтировали старое оборудование. Затем была проведена подготовка площадки для установки нового элегазового выключателя, включая монтаж опорных конструкций и подключение контрольных кабелей. После этого успешно прошли испытания и пусконаладка.

Благодаря слаженной работе персонала ПО «УГЭС» замена выполнена качественно и в срок. Новое оборудование позволит снизить вероятность аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям Уфимского района.

ООО «Башкирэнерго»