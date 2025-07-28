Деревня Пестряково хочет присоединиться к соседнему селу из-за газа

В четверг заксобрание Нижегородской области в первом чтении рассмотрит инициативу об объединении двух населенных пунктов в Городецком муниципальном округе. Деревня Пестряково с 45 зарегистрированными жителями хочет войти в состав соседнего села Бриляково, в котором проживают более 800 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Деревня и село имеют общую границу и дорожную сеть, но в Бриляково есть газ, а в Пестряково нет отдельного газопровода. Чтобы иметь возможность по программе бесплатной догазификации подвести газ к домам жителей деревни, и была внесена данная инициатива, требующая принятия отдельного областного закона.

В феврале местные власти опросили жителей по вопросу этого объединения: противников не было, а принявшие участие граждане высказались «за». В апреле согласие на объединение населенных пунктов дали депутаты земского собрания Городецкого округа. После того, как областные законодатели примут закон, деревня Пестряково исчезнет с карты Нижегородской области, став частью села Бриляково. По словам главы Городецкого округа Александра Мудрова, это первый в регионе случай объединения деревень ради газификации, но явно не последний.

Иван Сергеев