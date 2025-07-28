На Дону началось строительство завода промышленного холодильного оборудования

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ростовская» в Новочеркасске началось строительство завода промышленного холодильного оборудования «Градиент». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект строительства реализует ростовская компания «Ингениум». Завод станет вторым предприятием компании, первый находится в Ростове-на-Дону. Запуск новой площадки позволит расширить линейку импортозамещающего холодильного оборудования и повысить уровень его локализации, отмечается в сообщении.

Объем инвестиций в строительство завода составляет 533 млн руб. Запуск производства запланирован на 2026 год, выход на проектную мощность – на 2028 год. «Градиент» начнет серийный выпуск оборудования на базе природных хладагентов – диоксида углерода и аммиака, экологически безопасных и снижающих энергопотребление на 25–30% в сравнении с холодильными агрегатами на фреоне.

«Это импортозамещающая продукция, необходимая целому ряду отраслей, включая пищевую и фармацевтическую промышленность, торговые и логистические объекты, центры обработки данных, спортивные комплексы для зимних видов спорта», – отмечается в сообщении.

Константин Соловьев