Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за невнимание к обращениям граждан

Заместителя главы Новокуйбышевска привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Чиновника оштрафовали на 5 тыс. руб., сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как было выявлено в ходе прокурорской проверки, в мае 2025 года в администрацию города поступило обращение мужчины, в котором он выражал несогласие с поступившим в его адрес ответом о результатах рассмотрения ранее поданного заявления.

Заместитель главы города заявление рассматривать не стал, посчитав, что в нем отсутствуют доводы, относящиеся к компетенции городской администрации. Он перенаправил жалобу для рассмотрения в органы внутренних дел, а также в органы принудительного исполнения. Это и послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении.

Алексей Алексеев