Четыре человека погибли в Китае в результате оползня

Четыре человека погибли из-за оползня, вызванного сильными наводнениями, в северной провинции Китая Хэбэй. Власти КНР также сообщили о восьми пропавших без вести. Треть провинций Китая объявили предупреждени о наводнениях самого высокого уровня.

По сообщению телекомпании CCTV, жертвы попали под оползень, вызванный сильными дождями, в сельской местности в уезда Луанпин провинции Хэбэй. Власти Хэбэя объявили предупреждение о наводнении 25 июля. Сообщается, что 10 тыс. жителей провинции остались без электричества. 28 июля в соседнем Пекине и еще в десяти провинциях также объявили об угрозе наводнений.

В районе Миюнь, пригородной части Пекина, паводковые воды унесли припаркованные автомобили. Более 4 тыс. человек были эвакуированы. В водохранилище в этом районе был зафиксирован самый высокий уровень воды с начала ведения учета в 1951 году.

Комиссия по национальному развитию и реформам Китая (NDRC) сообщила 28 июля, что выделила 50 млн юаней (около $7 млн) на оказание помощи провинции Хэбэй. Средства будут направлены на восстановление после стихийного бедствия и строительство инфраструктуры и объектов общественного обслуживания в пострадавших районах, включая поврежденные дороги, мосты, водохранилища, школы и больницы, чтобы обеспечить скорейшее возвращение к нормальной работе и повседневной жизни, говорится в сообщении.

Александр Одиноков