Объем промышленного производства в Удмуртии вырос на 9,2% в первом полугодии

Объем промышленного производства в Удмуртии по итогам января-июня 2025 года увеличился на 9,2% относительно аналогичного периода 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на территориальный орган Росстата. В обрабатывающих производствах региона прирост составил 20,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший рост наблюдается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где индекс промпроизводства увеличился в 2,8 раза, а также в производстве компьютеров и электроники (+63,7%) и прочих транспортных средств (+43%).

Снижение показателей за отчетный период отмечено в полиграфической деятельности (-40,5%), производстве химических веществ (-35,2%) и электрооборудования (-32%). Объем добычи полезных ископаемых в регионе снизился на 5,1%.