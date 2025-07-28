Борьба с борщевиком переходит на собственности

Заросли борщевика станут основанием для изъятия участка, но только после окончательного присвоения этому вредному растению специального статуса. Перечень опасных видов появится после изменений в Земельном кодексе, которые одобрили депутаты Госдумы. Но для начала властям потребуется доказать, что владелец дачи, поля или, например, прибрежной территории не борется с борщевиком. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для борьбы вот уже много лет недоставало определения, теперь в законе есть термин «опасные виды инвазивных растений». Но сам список предстоит сформировать только к 1 марта. Изменения в нормативной базе переведут проблему с борщевиком из разряда рядовой в ранг экологической, и к противостоянию будут привлечены силы природоохраны, говорит руководитель проекта «Антиборщевик» Мария Попова: «До сих пор борщевик Сосновского числился в списке сорняков, тем самым его инвазивная природа игнорировалась. Сорняки — это то, что мешает фермерам или садоводам на их участках. Инвазивные виды — то, что наносит вред дикой природе. То есть проблема эта в первую очередь экологическая. Если мы побеждаем одни заросли и ничего не делаем с окрестной территорией, там, где появился случайный залетный одинокий зонтик, через три года будет уже поляна».

Законодательство и без того регулирует возможность изъятия неиспользуемых земель, но в нем остаются лазейки, считает эксперт-эколог Наталия Коваленко. По ее словам, полумеры позволяют и борщевику вырасти снова, и участку остаться в руках прежнего собственника: «К признакам неиспользования земельных участков будет относиться зарастание земельных участков сорной растительностью, в том числе и инвазивной. Нюанс в том, если собственник земельного участка будет его просто косить, это уже будет считаться его использованием. Если собственник у нас всего лишь один раз за сезон покосил борщевик Сосновского, то фактически он с ним не поборолся, этого недостаточно, это должны быть покосы раз в две-три недели».

В июньском постановлении правительства говорится, что неиспользуемые земельные участки начнут изымать с 1 сентября. Есть критерии: заросли метровых сорняков на половине площади. Но борщевику нужно дождаться 1 марта, и в каждом из регионов отдельно, отмечает глава представительства одного из крупнейших производителей биогербецидов компании «Август» Юрий Дьяконов: «В той форме, в которой закон был принят сейчас, ситуацию он никак не поменяет. Опираясь на мою практику, я могу четко сказать, что если у региона есть финансирование, деньги, программы, борщевик будет признаваться инвазией. Под штрафные санкции у нас подпадают в основном мелкие собственники земель, а крупные, на территории которых как раз и идет активное зарастание, практически остаются у нас нетронутыми. Пока эта проблема не станет федеральной, глобальных сдвигов не будет. Может быть, природа поможет».

Для некоторых появление у борщевика официального статуса станет, скорее, побудительным мотивом, уверен юрист, эксперт по земельному праву Евгений Туляков. По его словам, появятся и те, кто предпочтет избавиться от проблемной земли, предварительно ее разделив: «Никто не идет сразу по пути изъятия. Первоначально собственнику дается предписание устранить растение. Он несет риски владения данным земельным участком и обязан заботиться о своем имуществе. Для какой-то части собственников это может стать стимулом даже не привести земли в соответствие, а разделить участок — отдать то, что заросло борщевиком».

Изъятый участок по решению суда продадут, а вырученные от продажи деньги вернут владельцу за вычетом средств на организацию аукциона. Остается рассчитывать, что муниципалитет или новый собственник неравную борьбу с борщевиком выиграют.

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Станислав Крючков