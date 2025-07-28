Борьба с борщевиком переходит на собственности
Что изменится для владельцев участков после признания растения инвазивным
Заросли борщевика станут основанием для изъятия участка, но только после окончательного присвоения этому вредному растению специального статуса. Перечень опасных видов появится после изменений в Земельном кодексе, которые одобрили депутаты Госдумы. Но для начала властям потребуется доказать, что владелец дачи, поля или, например, прибрежной территории не борется с борщевиком. Тему продолжит Станислав Крючков.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Для борьбы вот уже много лет недоставало определения, теперь в законе есть термин «опасные виды инвазивных растений». Но сам список предстоит сформировать только к 1 марта. Изменения в нормативной базе переведут проблему с борщевиком из разряда рядовой в ранг экологической, и к противостоянию будут привлечены силы природоохраны, говорит руководитель проекта «Антиборщевик» Мария Попова: «До сих пор борщевик Сосновского числился в списке сорняков, тем самым его инвазивная природа игнорировалась. Сорняки — это то, что мешает фермерам или садоводам на их участках. Инвазивные виды — то, что наносит вред дикой природе. То есть проблема эта в первую очередь экологическая. Если мы побеждаем одни заросли и ничего не делаем с окрестной территорией, там, где появился случайный залетный одинокий зонтик, через три года будет уже поляна».
Законодательство и без того регулирует возможность изъятия неиспользуемых земель, но в нем остаются лазейки, считает эксперт-эколог Наталия Коваленко. По ее словам, полумеры позволяют и борщевику вырасти снова, и участку остаться в руках прежнего собственника: «К признакам неиспользования земельных участков будет относиться зарастание земельных участков сорной растительностью, в том числе и инвазивной. Нюанс в том, если собственник земельного участка будет его просто косить, это уже будет считаться его использованием. Если собственник у нас всего лишь один раз за сезон покосил борщевик Сосновского, то фактически он с ним не поборолся, этого недостаточно, это должны быть покосы раз в две-три недели».
В июньском постановлении правительства говорится, что неиспользуемые земельные участки начнут изымать с 1 сентября. Есть критерии: заросли метровых сорняков на половине площади. Но борщевику нужно дождаться 1 марта, и в каждом из регионов отдельно, отмечает глава представительства одного из крупнейших производителей биогербецидов компании «Август» Юрий Дьяконов: «В той форме, в которой закон был принят сейчас, ситуацию он никак не поменяет. Опираясь на мою практику, я могу четко сказать, что если у региона есть финансирование, деньги, программы, борщевик будет признаваться инвазией. Под штрафные санкции у нас подпадают в основном мелкие собственники земель, а крупные, на территории которых как раз и идет активное зарастание, практически остаются у нас нетронутыми. Пока эта проблема не станет федеральной, глобальных сдвигов не будет. Может быть, природа поможет».
Для некоторых появление у борщевика официального статуса станет, скорее, побудительным мотивом, уверен юрист, эксперт по земельному праву Евгений Туляков. По его словам, появятся и те, кто предпочтет избавиться от проблемной земли, предварительно ее разделив: «Никто не идет сразу по пути изъятия. Первоначально собственнику дается предписание устранить растение. Он несет риски владения данным земельным участком и обязан заботиться о своем имуществе. Для какой-то части собственников это может стать стимулом даже не привести земли в соответствие, а разделить участок — отдать то, что заросло борщевиком».
Изъятый участок по решению суда продадут, а вырученные от продажи деньги вернут владельцу за вычетом средств на организацию аукциона. Остается рассчитывать, что муниципалитет или новый собственник неравную борьбу с борщевиком выиграют.
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