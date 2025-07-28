В Самарской области возбудили дело в отношении уволенного из-за бездействия таможенника

Отдел по противодействию коррупции Самарской таможни во взаимодействии с УФСБ по Самарской области и Самарским следственным отделом Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР выявил превышение должностных полномочий сотрудником Самарской таможни. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, сообщает Приволжское таможенное управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации ведомства, сотрудник Самарской таможни не принял меры «по предотвращению перемещения запрещенных к ввозу на территорию РФ товаров». В результате проведенной проверки должностное лицо уволили из таможенных органов. Товар задержали, нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Руфия Кутляева