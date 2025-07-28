Задержаны подростки, которые обработали ядом автомобиль новосибирца

В Новосибирске ФСБ задержала двух подростков, которые, по данным правоохранителей, обработали ядом автомобиль местного жителя. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ), суд заключил их под стражу, сообщили в региональном управлении СКР.

По материалам дела, 24 июля двое 16-летних парней нанесли на ручку и боковое зеркало машины потерпевшего некую ядовитую смесь, после чего скрылись. «Понимая, что мужчина будет прикасаться к своему автомобилю, и что при попадании указанного вещества на тело последнего, наступит его смерть»,— рассказали в пресс-службе Ленинского райсуда.

Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемых обстоятельствам. 26 июля молодые люди были задержаны и допрошены.

Илья Николаев