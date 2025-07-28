Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего начальника участка строительной фирмы, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани начальника стройучастка обвиняют в смерти рабочего

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани начальника стройучастка обвиняют в смерти рабочего

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый допустил использование в душевой комнате на стройплощадке нагревательного прибора с неизолированными проводами под напряжением. 24 апреля 2025 года машинист-экскаваторщик после смены пошел принимать душ и задел ногой провода под напряжением.

Мужчина получил удар электротоком и скончался на месте. Начальник участка был ответственным за организацию охраны труда на объекте. Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Анар Зейналов