Донской минтранс провел новый конкурс перевозчиков после вмешательства ФАС

Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение федеральной антимонопольной службы в отношении министерства транспорта региона. По выданному предписанию министерство провело новый конкурс, определив перевозчиков по маршрутам в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском и Кагальницком районах. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в сентябре 2024 года минтранс завысил требования к экологическому классу транспортных средств и объединил в один лот несколько маршрутов, сократив количество потенциальных участников торгов.

Константин Соловьев