УФАС возбудило дело в отношении Сбербанка из-за некорректной рекламы

Пермское УФАС возбудило дело в отношении ПАО «Сбербанк» из-за нечитаемого шрифта и некорректного сравнения в рекламе. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

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Ранее специалисты Пермского УФАС обнаружили подозрительную рекламу, которая распространялась в Александровске. В рекламе, направленной на продвижение финансовых услуг банка, содержатся следующие утверждения: «в самом надежном банке», «самый популярный кредит». Согласно законодательству, в рекламе запрещено распространять информацию, не соответствующую действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Использование слов «лучший», «первый», «номер один», «самый» возможно в том случае, если указан конкретный критерий сравнения, который имеет объективное подтверждение. Реклама банка содержит сравнительные формулировки «в самом надежном банке», «самый популярный кредит». При этом отсутствуют указания на критерии, по которым производится сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения.

Кроме того, часть текста на рекламных носителях исполнена мелким нечитаемым шрифтом. Такая подача информации не позволяет потребителям ознакомиться с указанными сведениями, что может ввести их в заблуждение.

Рассмотрение дела назначено на 29 июля 2025 года. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности.