Мэрия Уфы заказала экспертизу проекта транспортной развязки у монумента Дружбы

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключило контракт на проведение госэкспертизы проектной документации по реконструкции транспортной развязки у монумента Дружбы. Право выполнить работы получило ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан, сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 4,7 млн руб., он будет оплачен из бюджета Уфы.

Экспертизу необходимо провести в течение 42 рабочих дней.

ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан зарегистрировано в апреле 2007 года в Уфе. Учредителем выступает министерство строительства и архитектуры Башкирии.

Майя Иванова