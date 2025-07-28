Главе СКР доложат о нарушении прав жителей астраханского села Алгаза

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку сведений о ненадлежащем водоснабжении в селе Алгаза Астраханской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее в сети появилась публикация, согласно которой в жилые дома села Алгаза в течение продолжительного периода времени поступает вода с неприятным запахом. Причиной тому обмеление водоемов, которые являются источниками подачи ресурса.

Также отмечается, что подача воды осуществляется с перебоями и малым напором в результате недостаточного диаметра труб водопровода. Жители села неоднократно обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

По поручению господина Бастрыкина начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову предстоит также доложить о ходе и результатах проверочных мероприятий. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов