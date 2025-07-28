Срочники из Березников, заключившие контракт для участия в СВО, получат 250 тыс. рублей

Березниковская дума расширила перечень граждан, которые смогут получить единовременную денежную выплату при заключении контракта для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Теперь получить единовременную выплату в размере 250 тыс. руб. смогут граждане, которые проходят службу по призыву в Вооруженных силах РФ, призванные через военные комиссариаты Пермского края и заключившие контракт от Березниковского округа. Выплаты распространятся на граждан, заключивших контракт с 1 июля 2025 года.

Депутаты утвердили также единовременные выплаты для граждан, которые помогают другим заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Размер вознаграждения зависит от места регистрации призывника (привлеченного гражданина):

– 50 тыс. руб.— если человек зарегистрирован в Пермском крае или не имеет регистрации;

– 100 тыс. руб.— если призывник из другого субъекта РФ, иностранец или лицо без гражданства.