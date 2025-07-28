США ослабили контроль за экспортом технологий в Китай

США временно приостановили введение новых ограничений на экспорт технологий в Китай. Это сделано, чтобы не осложнять третий раунд торговых переговоров, которые пройдут в Стокгольме 28-29 июля. Как сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники, американские регулирующие органы получили указание воздерживаться от жестких мер в отношении Китая, опасаясь ответных ограничений на поставки редкоземельных металлов.

Ранее администрация Трампа рассматривала запрет экспорта чипа Nvidia H20, разработанного специально для китайского рынка. Однако после вмешательства руководства компании решение было пересмотрено. Специалисты по национальной безопасности, в том числе экс-представители администрации, заявили о серьезных опасениях по этому поводу.

«Этот шаг представляет собой стратегическую ошибку, которая ставит под угрозу экономическое и военное преимущество Соединенных Штатов в области искусственного интеллекта»,— пишут они в письме, с которым ознакомилась Financial Times.

Nvidia, в свою очередь, сообщила, что H20 «не повысит чей-либо военный потенциал, но поможет Америке заручиться поддержкой разработчиков по всему миру». Тем временем администрация Трампа продолжает оценивать возможные последствия экспортных ограничений, балансируя между интересами национальной безопасности и экономическими выгодами.