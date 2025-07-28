В Оренбуржье за полгода жертвами кибермошенников стали более 1,5 тысяч человек

В Оренбургской области за первые шесть месяцев 2025 года более 1,5 тыс. человек стали жертвами кибермошенников. По данным УМВД по региону, пострадали 1594 человека, среди которых 930 женщин и 664 мужчины. Общий ущерб превысил 482 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди пострадавших — люди разных профессий и возрастов. Наибольшее количество жертв (510 человек) в возрасте от 46 до 65 лет. Среди них 445 неработающих, 301 пенсионер, 112 студентов и 66 госслужащих.

Наиболее распространенные методы обмана включают предложения о заработке на маркетплейсах, инвестиции на интернет-биржах и неправомерный доступ к банковским картам. Наиболее частый способ — звонки от ложных кол-центров, зафиксировано 528 случаев.

Андрей Сазонов