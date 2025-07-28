Решение о взыскании с пермского СМИ свыше 36 млн рублей вступило в законную силу
Семнадцатый апелляционный арбитражный суд сегодня рассмотрел жалобу ООО «Центр деловой информации» (издает газету Business Class) на решение арбитражного суда, признавшего ничтожными госконтракты, которые были заключены между Пермской городской думой и ООО. Решение первой инстанции оставлено без изменений. Оно может быть обжаловано в кассации.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
11 марта суд частично удовлетворил иск прокуратуры края и предписал ООО вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов. По версии надзорного органа, контракты были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации».
Ответчик с требованиями прокуратуры не согласился. В «Центре деловой информации» отмечают, что контракты были выполнены в полном объеме. Кроме того, господин Шестаков не занимался разработкой контрактной документации, а доказательств обратного не представлено.