Инвестор получил землю в Башкирии для переработки текстильных отходов

Компания «Акитекс» получила земельный участок площадью 1,7 га в Уфе для реализации инвестиционного проекта по производству текстильных материалов и переработке отходов в регенерированное волокно, сообщила пресс-служба правительства Башкирии. Объем вложений в проект составит 326,5 млн руб. Компания заключила с правительством республики соглашение о защите и поощрении инвестиций.

Планируется, что ри реализации проекта будут использованы «зеленые» технологии для утилизации текстильных отходов и перехода к экономике замкнутого цикла, отметила министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская. Компания создаст 126 новых рабочих мест.

Аналогичных предприятий в регионе нет, подчеркнул генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов. Запустить производство на полную мощность планируют в 2027 году. Предприятие будет выпускать стеклоткани, тканные материалы и пряжу.

ООО «Акитекс» зарегистрировано в Уфе в ноябре 2002 года в Уфе. Владельцем является Степан Сарбашев. Компания занимается производством текстильных тканей. В 2024 году при выручке 3,2 млн руб., чистая прибыль составила 1,9 млн руб.

Майя Иванова