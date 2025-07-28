Ставрополье накрыло едким смогом

Утром 28 июля жители многих районов Ставрополья почувствовали неприятный запах. Они описывают его как «едкую вонь и гарь с химическим привкусом». Судя по соцсетям, запах ощущается в краевом центре, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Иноземцево.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в ответ на жалобы написал в своем Telegram-канале: «На территории Пятигорска возгораний не зафиксировано. Причины возникновения смога и неприятного запаха уточняются. Вероятно, это связано с пожарами в соседних регионах».

В краевом МЧС причиной смога назвали вчерашний пожар в Невинномысске, где загорелась сухая трава. Огонь распространился на 200 га, пожар ликвидировали к шести утра. Тем не менее запах сохраняется весь понедельник.

Эвелина Валуйская, Пятигорск