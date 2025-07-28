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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Жуковский предупредил о неполадках на сайте

Доступ к официальному сайту аэропорта Жуковский ограничен из-за неполадок в работе интернет-провайдера. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием»,— подчеркнула пресс-служба Жуковского. Согласно сообщению, над возвращением доступа к сайту уже работают специалисты аэропорта.

Для получения актуальной информации о рейсах пассажирам рекомендовали обращаться в справочную службу аэропорта и на горячие линии авиакомпаний.

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