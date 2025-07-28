В Самарской области возбудили дело о мошенничестве с выплатами на покупку дома многодетной матерью

В отношении жительницы Кинель-Черкасского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, жительница Кинель-Черкасского района является многодетной матерью. Она заключила договор купли-продажи жилого дома с земельным участком стоимостью 1,2 млн руб. Расплачивалась за недвижимость она социальной выплатой в размере 728,28 тыс. руб., полученной в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ, 301,325 тыс. руб. (сертификат на материнский капитал), а также собственными деньгами в размере 170,394 тыс. руб.

Указанные деньги жительница перечислила на банковский счет продавца, которая в счет покупки дома оставила себе 250 тыс. руб. Остальные деньги были обратно переданы покупательнице. Многодетная мать распорядилась возвращенными по своему усмотрению, местным властям были предоставлены недостоверные сведения об использовании всей суммы социальной выплаты. Ущерб государству составил более 779,605 тыс. руб.

Руфия Кутляева