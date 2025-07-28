Реставрация и установка у стелы в Уфе паровоза обойдется в 3,8 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило с ООО «Азия строй» контракт на реставрацию арт-объекта «Паровоз». Стоимость договора — 3,8 млн руб. Он будет профинансирован из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стела "Уфа — город трудовой доблести"

Фото: Ксения Федорова Стела "Уфа — город трудовой доблести"

Фото: Ксения Федорова

Объект находится на железнодорожной станции в Чишмах, его по частям (котел с будкой, экипажную часть и так далее) необходимо доставить в Уфу на место установки — у стелы «Уфа — город трудовой доблести» и отремонтировать. Завершить работы нужно до 12 ноября, предоставив заказчику фотоотчет.

Как писал «Ъ-Уфа», паровоз будет установлен рядом с арт-объектами «Рабочие станки» и «Нефтекачалка».

«Азия строй» зарегистрировано в декабре 2019 года в городе Октябрьском. Занимается строительством. Уставный капитал — 15 тыс. руб. — принадлежит Сергею Ташеву. В 2024 году прибыль компании составила 8,6 млн руб. при выручке 9,7 млн руб.

Наталья Балыкова