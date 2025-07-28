В Сорочинске из-за аварии временно отключена подача воды

В центральной части Сорочинска временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МУП «Санитарная очистка».

Ограничения затронут район от юго-восточного водозабора, расположенного на территории бывшего кирпичного завода, до улицы Орской.

Причина — аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях. Работы ведутся на пересечении улиц Октябрьской и Партизанской, а также на ул. Дзержинского. Их планируют завершить 28 июля в 17:00 (MSK+2).

Андрей Сазонов