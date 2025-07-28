Конфисковано медоборудование, которое иностранец хотел вывезти из России

В Дзержинском районном суде Оренбурга рассмотрели дело о попытке незаконного вывоза медицинского оборудования из России. Материалы поступили из Самарской таможни и касаются нарушений ст. 16.3 КоАП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Иностранный гражданин пытался вывезти офтальмологические аппараты без специального разрешения. Эксперт оценил стоимость оборудования в 1,57 млн руб. Самарская таможня составила протокол.

Суд признал правонарушение и назначил наказание в виде конфискации данного оборудования.

Андрей Сазонов