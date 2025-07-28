Конфисковано медоборудование, которое иностранец хотел вывезти из России
В Дзержинском районном суде Оренбурга рассмотрели дело о попытке незаконного вывоза медицинского оборудования из России. Материалы поступили из Самарской таможни и касаются нарушений ст. 16.3 КоАП.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Иностранный гражданин пытался вывезти офтальмологические аппараты без специального разрешения. Эксперт оценил стоимость оборудования в 1,57 млн руб. Самарская таможня составила протокол.
Суд признал правонарушение и назначил наказание в виде конфискации данного оборудования.