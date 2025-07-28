Житель Удмуртии с крупной партией наркотиков задержан в Сочи

Сотрудники ДПС задержали на въезде в Сочи 41-летнего жителя Ижевска с 3,7 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. На задержанного возбуждено уголовное дело за попытку незаконного сбыта запрещенных веществ (ст. 228.1 УК РФ).

25 июля на стационарном посту ДПС «Магри» сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Тойота» с иностранными номерами. При проведении личного досмотра у пассажира была обнаружена дорожная сумка, в которой находились четыре вакуумированных пакета с кристаллообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическими средствами — производными эфедрона и мефедрона. На время предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье может составлять до пожизненного лишения свободы.