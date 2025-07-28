В Миассе внедорожник насмерть сбил пешехода

Госавтоинспекции Челябинской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Миассе. После наезда автомобиля погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

По предварительным данным, ночью 27 июля 39-летняя водитель Haval Dargo около дома №4/45б по улице Объездная дорога во время дождя сбила пешехода. Неустановленный местный житель 50-60 лет находился на проезжей части в темной одежде и без световозвращающих элементов. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Виталина Ярховска