В Башкирии объявлен желтый уровень опасности из-за сильных дождей и ветра

В Башкирии объявлен желтый уровень погодной опасности: в ближайшие сутки на западе региона прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с, в отдельных восточных районах — сильный дождь.

29 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Столбик термометра ночью опустится до +12,+17°, днем температура составит +22,+27°.

В Уфе будет дождливо. Ветер ожидается северный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +15,+17°, днем +22,+24°.

Венера Хисамова