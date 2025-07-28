Главе СК РФ доложат об избиении двух детей матерью в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела об избиении матерью двух детей в Казани. Об этом сообщает Информационный центр СК.

В соцсетях появилась информация, что жительница Казани избивает пятилетнюю дочь и двухлетнего сына. В СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних).

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва