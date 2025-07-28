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Тамбовскую фирму не заставили опровергать намерение обанкротить московский завод

Арбитражный суд Тамбовской области решил не обязывать местное ООО «Металл сервис» Константина Жукова публиковать опровержение на «Федресурсе» о намерении обанкротить московское ООО «Завод промышленной изоляции “Европром”» из-за долга в 2,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел, обратил внимание Telegram-канал «Тамбовский юрист».

«Европром» обратился с иском к «Металл сервису» в конце марта. Заявитель потребовал обязать тамбовскую компанию опровергнуть публикацию уведомления на «Федресурсе» о том, что та намерена через суд добиться признания «Европрома» банкротом из-за непогашенной задолженности, посчитав эти сведения «не соответствующими действительности» и порочащими деловую репутацию фирмы.

Суд установил, что по состоянию на дату публикации сообщения у московской компании перед «Металл сервисом» образовался долг в 2,8 млн руб. по договору поставки товаров. Там указали, что, по закону о банкротстве, заявление о признании компании несостоятельной принимается, если сумма задолженности составляет не менее 2 млн руб. В связи с этим в суде посчитали, что публикация уведомления «Металл сервиса» соответствовала действительности и не могла порочить репутацию «Европрома».

По данным Rusprofile, ООО «Завод промышленной изоляции “Европром”» зарегистировано в 2013 году в Москве для производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. Уставный капитал — 1,5 млн руб. Компания принадлежит АО «Тева-Групп», чьи учредители не раскрываются. Выручка «Европрома» в 2024 году составила 893 млн руб. при чистой прибыли в 151 млн руб. Гендиректор —Даниль Кидрячев.

ООО «Металл сервис» зарегистрировано в 2004 году в Тамбове для производства стальных труб, полых профилей и фитингов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Константин Жуков. Выручка общества в 2021 году составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 84 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

Егор Якимов