Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении руководителя и учредителя строительной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 259 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане возбудили дело об уклонении от налогов на 259 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Татарстане возбудили дело об уклонении от налогов на 259 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020–2023 годах директор и учредитель фирмы внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 16 контрагентами. Таким образом они уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

Противоправную деятельность выявили в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками управления экономической безопасности МВД и Федеральной налоговой службы по Татарстану. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела.

Анар Зейналов