Ювелирный бренд Avgvst и издание Setters Media размышляют о будущем

Эта коллаборация — результат совместных размышлений о том, как наступает будущее и как мы «запускаем» его сами. Ювелирная марка Avgvst под началом Натальи Брянцевой и онлайн-издание Setters Media о трендах и смыслах вместе задумались над ключевым жизненным вопросом «Что делаем завтра?» и придумали украшение для управления временем. Его дизайн вдохновлен идеями французского философа Жиля Делёза, который видел будущее как процесс в его непрерывной трансформации.

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Серебряная подвеска-бублик напоминает циферблат, только цифры на нем идут против часовой стрелки. В этой философской концепции время представляет собой гибкую ткань возможностей, а не неумолимо тикающие часы. Кулон можно носить на шнуре как подвеску или браслет или прикрепить как серьгу-хуп. К украшению прилагается колода карт: это 125 вопросов, которые помогут сверить видение будущего с бизнес-партнером, собеседником на интервью, коллегами или друзьями. Колоду можно использовать и в личных практиках: каждая карточка даст пищу для размышлений о завтрашнем дне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колода карт

Фото: Avgvst Колода карт

Фото: Avgvst

Нина Спиридонова