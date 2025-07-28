«Россети Тюмень» обеспечили электричеством дачный кооператив в Югре

«Россети Тюмень» обеспечили технологическое присоединение к электросетям товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Просека» в ХМАО-Югре. Энергетики выдали дачникам Нижневартовского района 200 кВт мощности.



Специалисты компании провели аудит энергопринимающих устройств дачного кооператива, подключили их к существующим сетям и установили автоматизированный прибор учета. Питание поселка идет по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от подстанции 110 кВ «Восток». Мероприятия обеспечили надежным электроснабжением 82 домовладения ТСН «Просека».

Техприсоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующего электросетевого предприятия региона. В 2024 году «Россети Тюмень» присоединили к сетям 53 дачных участка в Нефтеюганском районе.

АО «Россети Тюмень»