Расходы Удмуртии на подготовку к зимнему сезону в 2025 году выросли в 3,4 раза

На подготовку к отопительному периоду в текущем году в Удмуртии выделено 1,4 млрд руб., что в 3,4 раза больше, чем в прошлом, сообщил вице-премьер республики Игорь Асабин во время прямого эфира Центра управления регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На данный момент ремонтные работы проводятся на 330 объектах тепловой инфраструктуры. Выполнена треть работ: теплосети готовы на 43,5%, котельные — на 19,2%. Запасы топлива также формируются: уголь заполнен на 47%, жидкое топливо — на 100%.

«Особое внимание уделено Балезинскому району и Можге, где износ инфраструктуры самый высокий. Балезино выделили 77 млн руб., Можге — 80 млн руб. Там работы идут по графику, но требуют постоянного контроля»,— подчеркнул Игорь Асабин.

Также вице-премьер отметил, что поселок Новый в Воткинском районе отключен от газоснабжения из-за долгов по этому виду топлива. Сейчас ведутся встречи с муниципалитетом и прокуратурой для решения данной проблемы.