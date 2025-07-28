Интерес к облигационным фондам у розничных инвесторов вырос на фоне падающих депозитных ставок, заявили в ВТБ. Вклад остается выгодным консервативным инструментом, условия по которому по-прежнему привлекательны для розничных клиентов. При этом приток средств в облигационные фонды и стратегии доверительного управления, включая валютные, превысил 13,5 млрд руб. — это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. «Инвесторы пока сохраняют осторожность и отдают предпочтение сбалансированным фондам, руководствуясь принципом "тише едешь — дальше будешь"»,— заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В 16 регионах России цена ОСАГО оказалась выше средней по стране. Год назад таких было 13, следует из данных НАФИ. Это произошло на фоне общего снижения средней стоимости полиса. Существенным фактором роста цен, помимо уровня доходов и аварийности, стала активность мошенников. Убытки от их действий за год выросли на 20%, пишут «Известия».

Средний размер выданных потребительских кредитов в июне сократился почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 175,3 тыс. руб. При этом по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель, наоборот, увеличился на 7%, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй со ссылкой на данные кредиторов. Среди 20 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных потребкредитов в июне был отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.