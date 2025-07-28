В Татарстане признали памятниками 27 зданий и сооружений с начала 2025 года

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия внесли 27 памятников архитектуры Татарстана по итогам работы за первое полугодие 2025 года, увеличив общее количество охраняемых объектов до 1915 единиц. Об этом сообщает пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание рабочей больницы при заводе фабрично-торгового товарищества на улице Ватутина в Казани

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН Здание рабочей больницы при заводе фабрично-торгового товарищества на улице Ватутина в Казани

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Среди новых объектов культурного наследия — здание рабочей больницы при заводе товарищества «Братья Крестовниковы» на улице Ватутина в Казани. Здесь лечили рабочих завода купеческой династии Крестовниковых, чьи предприятия определили экономическое развитие Казанской губернии до 1917 года.

В реестр также включили здание женской гимназии на улице Гоголя в Бугульме, построенное в 1909 году. Здесь работали ученый-историк Хади Атласи и писатели Кабир и Фазыл Туйкины, учился художник театра Николай Барышев. В годы войны в здании размещался эвакогоспиталь.

Статус памятника получили часовня-прозекторская XIX века на Кремлевской улице в Казани, церковь Кирилло-Белозерская в селе Каймары Высокогорского района и Черемшанская крепость 1732–1736 годов. Церковь была построена в честь визита Петра I, а крепость входила в Ново-Закамскую оборонительную линию.

В 2025 году комитет также организовал экспертизу для включения в реестр еще 138 выявленных объектов археологии и архитектуры.

Анар Зейналов