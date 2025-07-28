обновлено 12:54
Детский сад в Удмуртии выплатит 1 млн рублей в пользу травмированного ребенка
Детский сад в Воткинском районе Удмуртии выплатит 1 млн руб. после иска прокуратуры в пользу двухлетнего ребенка, получившего травму, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка установила, что травма (какая именно не сообщается) произошла из-за недостаточного контроля со стороны сотрудников учреждения. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал детский сад выплатить компенсацию морального вреда. Решение суда уже исполнено.