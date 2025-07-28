Детский сад в Удмуртии выплатит 1 млн рублей в пользу травмированного ребенка

Детский сад в Воткинском районе Удмуртии выплатит 1 млн руб. после иска прокуратуры в пользу двухлетнего ребенка, получившего травму, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что травма (какая именно не сообщается) произошла из-за недостаточного контроля со стороны сотрудников учреждения. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал детский сад выплатить компенсацию морального вреда. Решение суда уже исполнено.