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обновлено 12:54

Детский сад в Удмуртии выплатит 1 млн рублей в пользу травмированного ребенка

Детский сад в Воткинском районе Удмуртии выплатит 1 млн руб. после иска прокуратуры в пользу двухлетнего ребенка, получившего травму, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что травма (какая именно не сообщается) произошла из-за недостаточного контроля со стороны сотрудников учреждения. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал детский сад выплатить компенсацию морального вреда. Решение суда уже исполнено.