Нижегородка лишилась средств под предлогом смены тарифа связи

Полиция расследует уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ) по заявлению 59-летней заведующей нижегородского медцентра, лишившейся 700 тыс. руб. после беседы с якобы представителем оператора сотовой связи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что неизвестный во время звонка в мессенджере предложил ей более выгодный тариф мобильной связи. Потерпевшая перешла по ссылке, отправленной собеседником, и установила на телефон программу удаленного доступа. Позднее она обнаружили, что деньги были переведены на неизвестный счет.

В МВД призвали граждан не сообщать незнакомцам данные карт или коды из сообщений, а также не устанавливать неизвестные программы и приложения и не переходить по пересылаемым ссылкам.

Владимир Зубарев