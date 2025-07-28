«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сделка между Евросоюзом и Соединенными Штатами доминирует на внешнем валютном рынке. 15%-процентный тариф и обещание ЕС увеличить инвестиции в американскую экономику на $600 млрд, закупить энергоносители дополнительно на $750 млрд и отказаться от российских энергоносителей — все это находится в рамках тех ожиданий и прогнозов, которые были сделаны ранее. На российском валютном рынке при этом формируется опасная ситуация, связанная с ликвидностью. Что делать инвесторам? Какую валюту покупать или стоит остаться в стороне? В ситуации разбирался экономические обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Обещание ЕС увеличить инвестиции в американскую экономику сильно влияет на динамику курса евро на глобальном рынке. Дело в том, что такие обещания резко ухудшат платежный баланс Европейского союза и будут сказываться на курсе единой европейской валюты. И мы это уже видим — евро падает на 0,5% к доллару. 28 июля на открытии европейской сессии 1,1685, и если обещания будут исполнены, тенденция продолжится. Что касается внутреннего валютного рынка, там формируется опасная ситуация, связанная с ликвидностью, которая циркулирует с корсчетов на депозиты. Остатки на корсчетах у нас минимальные с 15 января 2025 года — 2,9 трлн руб., а на депозитах максимальное количество денег — 5 трлн руб. Аналогичная ситуация наблюдалась в январе текущего года, и после этого началось серьезное движение, рубль слабел на 10-15%.

Полная версия программы: