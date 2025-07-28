«Почта России» вновь выпустит марку с изображением Перми
«Почта России» отметит вклад Перми в Победу в Великой Отечественной войне тематической маркой. 27 августа в обращение выйдут шесть марок в рамках серии «Города трудовой доблести». На каждой из них будут изображены знаковые архитектурные сооружения, монументальные скульптуры и памятники, символизирующие трудовые подвиги и силу духа русского народа.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Пермскую марку украсит изображение мемориала «Героям фронта и тыла». С маркой будут выпущены художественные конверты и изготовлены памятные штемпели. В Перми также пройдет торжественная церемония гашения и презентации почтовой марки.
«Выпуск почтовых марок серии “Города трудовой доблести” имеет важное значение для сохранения исторической памяти. Каждая марка в этой серии — это не просто почтовый знак оплаты, а настоящее произведение искусства, которое увековечивает величие и самоотверженность людей труда и тех, кто ковал Победу в тылу»,— отметила директор регионального управления «Почты России» Наталия Доронина.
Ранее «Почта России» уже выпускала марку, юбилейные конверты и почтовый блок, посвященные 300-летнему юбилею Перми.