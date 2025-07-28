ФАС выявила картель при ремонте электросетей в Татарстане и Краснодарском крае

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении правил конкуренции против 6 компаний в Татарстане и Краснодарском крае, сообщили в Telegram-канале ведомства. В причастности к картелю подозревают «СВЭП», «СВСЭСС», «СмартИнжиниринг», ИЦ «Энергоразвитие», «АвангардЭнерго» и ПСК «ТатЭнергоСтрой».

По версии ФАС, организации вступили в соглашение по поддержанию единых цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов. Сговор привел к заключению договоров с компаниями по максимальным ценам.

Потенциальным участникам картеля грозят административные штрафы.