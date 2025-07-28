Иностранец в Хабаровске осужден на 4 года за попытку контрабанды военной техники

Железнодорожный районный суд Хабаровска признал иностранного гражданина виновным в попытке вывоза из РФ (ч. 1 и 3 ст. 30, ч. 2 и 3 ст. 226.1 УК РФ) организованной преступной группой элементов военной техники под видом сельхозтехники. Об этом сообщила пресс-служба судов Хабаровского края. Обвиняемый приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Суд учел наличие у него несовершеннолетнего ребенка и престарелой матери, а также состояние его здоровья и сотрудничество со следствием.

Судом установлено, что в 2022–2023 годах фигурант вдвоем с сообщником готовил незаконный вывоз военной техники, применяемой при сборке боевых самолетов. Также в тот период в паре с другим иностранцем он занимался контрабандой танковых и дизельных двигателей — помогал искать и переправлять, а также вел расчеты с продавцами. Схема была раскрыта благодаря бывшему руководителю завода, которому подсудимый предложил поставлять военную технику. Он сообщил об этом в спецслужбы.

Свою вину осужденный признал. Расследование уголовных дел в отношении других участников группы продолжается.

Эрнест Филипповский, Хабаровск