Уралсиб расширил функционал самоинкассации в мобильном банке для бизнеса

Банк Уралсиб расширил возможности мобильного приложения «Уралсиб Бизнес Онлайн» для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, добавив в него полезный функционал по бизнес-картам. Теперь в мобильном банке для бизнеса можно изменить назначение платежа по операциям самоинкассации при внесении наличных с помощью бизнес-карт в банкоматах банков-партнеров (Банк ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк).

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Для этого нужно зайти в мобильное приложение или интернет-банк, выбрать операцию для изменения назначения платежа в разделе «Выписки» и нужное назначение платежа из списка в соответствии с кассовым символом. Назначение платежа изменится и отобразится в выписке через несколько минут.

Изменить назначение в документе можно только по операциям за текущий день и только до 22:00 (по московскому времени). Все операции производятся по тарифам Банка Уралсиб – дополнительная комиссия за внесение и снятие наличных в банкоматах банков-партнеров отсутствует.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»