В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного дождя

На территории Челябинской области вновь продлили штормовое предупреждение. Ночью и днем 29 июля в регионе ожидаются сильные ливни, град, а также ветер со скоростью до 25 метров в секунду. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

Из-за обильных осадков 28-29 июля в реках может подняться уровень воды. По данным Gismeteo, в этот период днем температура воздуха будет на уровне +18°C и +21°C соответственно.

Кроме того, с 29 июля по 1 августа в Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», штормовое предупреждение также объявляли 25 и 27 июля.