Суд оштрафовал девушку из Пугачева за насилие в отношении сотрудника полиции

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы Пугачева по уголовному делу о применении насилия против сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, ночью 5 июня этого года фигурантка громко выражалась нецензурной бранью на одной из городских улиц. На место прибыли полицейские по обращению местных жителей.

Стражи порядка попытались успокоить фигурантку, но та игнорировала их просьбы. В какой-то момент она ударила рукой по лицу одному из сотрудников полиции и толкнула его несколько раз. Суд оштрафовал жительницу Пугачева на 30 тыс. руб.

Павел Фролов