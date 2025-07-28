Следствие рассматривает все возможные причины взрыва в многоэтажке Саратова

Правоохранительные органы не исключают ни одной из версий причин взрыва в многоквартирном доме в Саратове. Об этом сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.

«Ни одна из версий не исключается»,— сказал собеседник агентства.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

25 июля взрыв газа произошел в десятиэтажно доме по адресу: улица Блинова, 2. Обрушилась угловая секция здания с 7 по 10 этаж. Из-под завалов извлекли тела семи погибших, включая одного ребенка. В регионе ввели режим ЧС, 26 июля было объявлено днем траура. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн руб. Сейчас на месте происшествия продолжается разбор и вывоз обломков, но поисково-спасательные работы объявили завершенными.