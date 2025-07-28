В нижегородском аэропорту задержали 241 кг запрещенных продуктов из Узбекистана

Более 241 кг запрещенной продукции выявили в аэропорту Нижнего Новгорода в первом полугодии 2025 года. По данным регионального управления Россельхознадзора, эту продукцию ввозили пассажиры рейсов из Узбекистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Всего установлено 163 случая ввоза на территорию РФ домашней молочной продукции, мясной продукции без ветеринарных документов и маркировки, а также меда. Своими действиями граждане Узбекистана нарушили ветеринарно-санитарные требования положения о едином порядке ветеринарного контроля на таможенной границе, добавили в ведомстве.

Задержанную продукцию уничтожили методом сжигания.

Галина Шамберина